С 3 по 5 марта клуб предлагает болельщикам доставлять вещи из списка ниже в официальные магазины для помощи украинцам.

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Список необходимого: