Клуб согласится отпустить Романа Яремчука, если потенциальный покупатель предложит только 25 миллионов евро. Такое обещание украинскому форварду дали представители Гента.

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Бельгийский клуб готов оперативно найти замену Яремчуку. Впрочем, руководство Гента планирует все-таки сохранить текущий состав и надеется, что все ключевые игроки останутся в команде, но допускает продажу, если поступят "безумные предложения".

Ранее главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук рассказал, что будущее Яремчука станет ясно после разговора с самим футболистом. Ранее Роман в один голос заявлял, что желает покинуть команду.

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