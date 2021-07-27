Клуб согласится отпустить Романа Яремчука, если потенциальный покупатель предложит только 25 миллионов евро. Такое обещание украинскому форварду дали представители Гента.
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Бельгийский клуб готов оперативно найти замену Яремчуку. Впрочем, руководство Гента планирует все-таки сохранить текущий состав и надеется, что все ключевые игроки останутся в команде, но допускает продажу, если поступят "безумные предложения".
- Ранее главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук рассказал, что будущее Яремчука станет ясно после разговора с самим футболистом. Ранее Роман в один голос заявлял, что желает покинуть команду.
Яремчук вирос в цене
- Украинский футболист отсутствует в заявке Гента на квалификацию Лиги конференций. Следующим шагом бельгийцы хотят повысить цену на игрока атаки.
- После Евро-2020 стоимость Яремчука на портале Transfermarkt значительно повысилась – на 2,5 миллиона евро. Теперь за его переход придется заплатить 17,5 миллионов евро.