Яремчук помог уничтожить Спартак: украинец рассказал о голе за Бенфику в ворота клуба из России

Не успел Роман Яремчук перейти в Бенфику, как уже отметился дебютным голом. Футболист сборной Украины забил в ворота московского Спартака.

"Я счастлив"

Форвард начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 64-й минуте. Роман Яремчук не смог покинуть футбольное поле без забитого мяча.

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В послематчевом интервью украинец рассказал о дебютном взятии ворот в футболке Бенфики. Футболист сборной Украины счастлив, что записал свою фамилию на табло и поблагодарил всех за поддержку.

Я счастлив. Это трудное для меня время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Спасибо тренеру за поддержку, а также всем болельщикам. Я хочу всех поблагодарить. Было здорово сыграть за Бенфику, каждый день я хочу тренироваться больше, чтобы забивать больше голов,

– отметил Яремчук.

Также нападающий пообещал, что вскоре будет разговаривать на португальском. На это просто нужно время: "Мне просто нужно время, я буду разговаривать на португальском".