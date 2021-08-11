"Я счастлив"
Форвард начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 64-й минуте. Роман Яремчук не смог покинуть футбольное поле без забитого мяча.
Как это было Яремчук забил Спартаку в дебютном матче за Бенфику в Лиге чемпионов: видео курьезного гола
В послематчевом интервью украинец рассказал о дебютном взятии ворот в футболке Бенфики. Футболист сборной Украины счастлив, что записал свою фамилию на табло и поблагодарил всех за поддержку.
Я счастлив. Это трудное для меня время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Спасибо тренеру за поддержку, а также всем болельщикам. Я хочу всех поблагодарить. Было здорово сыграть за Бенфику, каждый день я хочу тренироваться больше, чтобы забивать больше голов,
– отметил Яремчук.
Также нападающий пообещал, что вскоре будет разговаривать на португальском. На это просто нужно время: "Мне просто нужно время, я буду разговаривать на португальском".
- Для Яремчука это не только дебютный гол, но и первый официальный поединок в футболке португальского клуба. Роман помог Бенфике по сумме двух матчей выбить российский Спартак уже на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По итогам двух встреч – 4:0.
- В плей-офф португальцы сыграют против ПСВ.