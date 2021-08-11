"Я щасливий"
Форвард розпочав матч із лави для запасних та з'явився на полі на 64-й хвилині. Роман Яремчук не зміг покинути футбольне поле без забитого м'яча.
Як це було Яремчук забив Спартаку у дебютному матчі за Бенфіку в Лізі чемпіонів: відео курйозного голу
У післяматчевому інтерв'ю українець розповів про дебютне взяття воріт у футболці Бенфіки. Футболіст збірної України щасливий, що записав своє прізвище на табло та подякував усім за підтримку.
Я щасливий. Це важкий для мене час, тому що я не брав участі в передсезонної підготовки. Дякую тренеру за підтримку, а також всім вболівальникам. Я хочу всім подякувати. Було здорово зіграти за Бенфіку, кожен день я хочу тренуватися більше, щоб забивати більше голів,
– зазначив Яремчук.
Також нападник пообіцяв, що незабаром буде розмовляти португальською. На це просто потрібен час: "Мені просто потрібен час, я буду розмовляти португальською".
- Для Яремчука це не лише дебютний гол, але й перший офіційний поєдинок у футболці португальського клубу. Роман допоміг Бенфіці за сумою двох матчів вибити російський Спартак вже на стадії 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За підсумками двох зустрічей – 4:0.
- У плей-офф португальці зіграють проти ПСВ.