Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не зря является главным активом Гента. Бельгийский клуб готов отпустить Яремчука в другой клуб только за достойную сумму. Почему? Ответ на этот вопрос дает сам Яремчук.

Яремчука сравнивают с Неймаром

Один из главных футбольных инстаграмов мира 433 оценил технику Романа Яремчука. Несмотря на свои габариты Роман умеет нежно обращаться с мячом.

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В матче 8-го тура чемпионата Бельгии против Беерсхота (5:1), который состоялся в октябре 2020 года, украинец элегантно принял мяч. В том поединке Роман еще и забил два гола.

Читатели 433 уже сравнивают Яремчука с королями техники – бразильцами Неймаром и Роналдиньо.

В сезоне 2020/2021 Яремчук сыграл 22 матча за Гент. Украинский футболист забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Яремчук хочет перейти в другой клуб, однако Гент не спешит продавать украинца.