В понедельник, 18 марта, Канаму Сакама должен был провести поединок за звание чемпиона Японии среди молодежи. Однако бой отменили из-за того, что 20-летний боксер не смог вписаться в лимит первой легчайшей категории.
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Трагедия в Японии
В тот же день Сакама совершил самоубийство. По информации инсайдера Джо Козуми, юноша находился в подавленном состоянии из-за отмены поединка. Боксер сильно расстроился, что не смог подготовиться к бою и имел лишний вес.
Отец Сакамы опубликовал пост на странице инстаграм сына.
"Я отец Канаму. Я в растерянности, но если есть люди, которые поддерживали Канаму при жизни, я был бы благодарен, если бы вы пришли ко мне, хотя я не могу вас развлекать. Я искренне благодарен, что меня любило так много людей, спасибо", – написал отец боксера.
Что известно о погибшем боксере
Канаму Сакама на профессиональном ринге не знал поражений. Он провел девять поединков, которые завершились победами. В восьми из них он торжествовал досрочно. Сакама входил в топ-15 рейтингов мировых боксерских организаций: WBA (9), IBF (11) и WBC (15).