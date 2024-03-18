20 апреля в Нью-Йорке пройдет бой за звание чемпиона WBC в первой полусредней категории. Обладатель пояса Девин Хейни будет противостоять американцу Райану Гарсии. Последний выиграл 24 из 25 своих поединков на профессиональном уровне.
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Райан верит в Богемский клуб
Гарсия устроил огромный хайп вокруг боя, который в конце концов перерос в теорию заговора. Еще в начале марта бывшая жена Райана сообщила в соцсетях о якобы убийстве спортсмена. Впрочем, позже боксер вышел на связь и опроверг эту информацию. Но при этом боксер предоставил странные объяснения.
У меня нет телефона, я не могу получить доступ к инстаграму. Мои карты заблокированы. Лично я хотел бы просто разослать видео людям, которые любят меня, моим поклонникам, семье. Со мной все в порядке. Я не умер, я верю в Иисуса, все эти слухи – ложь. Меня пытались посадить. Карты блокируют, я не могу получить доступа к своим деньгам., Я не знаю, что происходит,
– сказал Гарсия.
Гарсия – жертва изнасилования?
Позже Райан рассказал дикую историю о своем изнасиловании в возрасте двух лет. Он сообщил, что стал жертвой членов Богемского клуба во время обрядов в Богемской роще.
Они держали меня в заложниках и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей. Они вывезли меня в лес., Я не шучу, у меня есть чертовы доказательства. Мне плевать, Богемская роща существует. Они связали меня и заставили смотреть. Они насилуют маленьких детей., Вы уже знаете, кто они. Это высшая элита. Но они не смогут навредить мне, потому что я бог. Мне было два года, когда они меня изнасиловали. Могу предоставить доказательства,
– рассказал боксер.
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На этом странные поступки Райана не закончились. На своей странице в инстаграм он опубликовал фото в терновом венке и заявил, что он наконец в безопасности после "трех дней борьбы". Также Гарсия назвал Дэвина Хейни дьяволом. Позже американец написал в твиттере, что "Илон Маск является антихристом", но больше деталей не уточнил.
Что такое Богемский клуб
- Богемским клубом называют закрытую группу людей, которые являются самыми влиятельными в мире
- среди них есть политики, бизнесмены, деятели науки и культуры и т.д
- члены этого клуба уже более сотни лет собираются в Богемской роще летом
- он расположен в Сан-Франциско (США), туда члены клуба собираются в отпуск на две недели
- есть теория, что там они проводят обряды с жертвоприношением