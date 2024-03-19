У понеділок, 18 березня, Канаму Сакама повинен був провести поєдинок за звання чемпіона Японії серед молоді. Однак бій скасували через те, що 20-річний боксер не зміг вписатися в ліміт першої найлегшої категорії.
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Трагедія в Японії
В той же день Сакама вчинив самогубство. За інформацією інсайдера Джо Козумі, юнак перебував у пригніченому стані через скасування поєдинку. Боксер сильно засмутився, що не зміг підготуватися до бою та мав зайву вагу.
Батько Саками опублікував пост на сторінці інстаграм сина.
"Я батько Канаму. Я в розгубленості, але якщо є люди, які підтримували Канаму за життя, я був би вдячний, якби ви прийшли до мене, хоча я не можу вас розважати. Я щиро вдячний, що мене любило так багато людей, спасибі", – написав батько боксера.
Що відомо про загиблого боксера
Канаму Сакама на професійному рингу не знав поразок. Він провів дев'ять поєдинків, які завершилися перемогами. У восьми з них він тріумфував достроково. Сакама входив до топ-15 рейтингів світових боксерських організацій: WBA (9), IBF (11) і WBC (15).