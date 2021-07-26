Исторический момент: 13-летняя японка выиграла "золото" Олимпиады по скейтбордингу

Японка Момидзи Нисия во время Олимпиады-2020 в Токио завоевала золотую медаль. Юной спортсменке – всего 13 лет и 330 дней.

Победа Нисии – исторический момент в мире спорта. Японка стала вторым самым молодым "золотым" призером летних игр.

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В финале соревнований по скейтбордингу Нисия соревновалась с 13-летней спортсменкой из Бразилии Райсс Лил. В результате Нисия и получила 15,26 балла.

В организационном комитете Олимпиады-2020 уже заявили, что это "самый молодой пьедестал".

В целом японские спортсмены уже получили во время нынешних летних игр 6 медалей:

6 золотых

1 серебряную;

1 бронзовую.

Предыдущий рекорд получила американка Марджори Гестринг . Свою золотую медаль она завоевала в возрасте 13 лет и 286 дней. Это произошло во время летней Олимпиады-1936 года.

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