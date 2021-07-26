Исторический момент: 13-летняя японка выиграла "золото" Олимпиады по скейтбордингу
26 июля 2021 , 10:43Читати новину українською
Источник:24 канал
Японка Момидзи Нисия во время Олимпиады-2020 в Токио завоевала золотую медаль. Юной спортсменке – всего 13 лет и 330 дней.
Победа Нисии – исторический момент в мире спорта. Японка стала вторым самым молодым "золотым" призером летних игр.
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В финале соревнований по скейтбордингу Нисия соревновалась с 13-летней спортсменкой из Бразилии Райсс Лил. В результате Нисия и получила 15,26 балла.
В организационном комитете Олимпиады-2020 уже заявили, что это "самый молодой пьедестал".
В целом японские спортсмены уже получили во время нынешних летних игр 6 медалей:
- 6 золотых
- 1 серебряную;
- 1 бронзовую.
Момидзи Нисия завоевала "золото": смотрите видео
Кто стал первым в истории чемпионом по скейтбордингу
- Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал также гражданин Японии – 22-летний Юто Хоригоме.
- Он получил 37,18 балла, опередив бразильца Кельвина Хофера.
- Мировые СМИ уже отмечают, что Хоригоме навсегда вписал свое имя в историю Олимпийских игр.