Исторический момент: 13-летняя японка выиграла "золото" Олимпиады по скейтбордингу

26 июля 2021 , 10:43
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Японка Момидзи Нисия во время Олимпиады-2020 в Токио завоевала золотую медаль. Юной спортсменке – всего 13 лет и 330 дней.

Победа Нисии – исторический момент в мире спорта. Японка стала вторым самым молодым "золотым" призером летних игр.

Заметьте Победный укол и слезы счастья: как Рейзлин принес Украине вторую медаль Олимпиады – видео

В финале соревнований по скейтбордингу Нисия соревновалась с 13-летней спортсменкой из Бразилии Райсс Лил. В результате Нисия и получила 15,26 балла.

В организационном комитете Олимпиады-2020 уже заявили, что это "самый молодой пьедестал".

В целом японские спортсмены уже получили во время нынешних летних игр 6 медалей:

  • 6 золотых
  • 1 серебряную;
  • 1 бронзовую.
Примите во внимание! Предыдущий рекорд получила американка Марджори Гестринг. Свою золотую медаль она завоевала в возрасте 13 лет и 286 дней. Это произошло во время летней Олимпиады-1936 года.

Момидзи Нисия завоевала "золото": смотрите видео

Кто стал первым в истории чемпионом по скейтбордингу

  • Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал также гражданин Японии – 22-летний Юто Хоригоме.
  • Он получил 37,18 балла, опередив бразильца Кельвина Хофера.
  • Мировые СМИ уже отмечают, что Хоригоме навсегда вписал свое имя в историю Олимпийских игр.
Автор: Мар'яна Бекало