Япония – Украина: когда на корт выйдут украинские теннисистки на Кубке Билли Джин Кинг

В течение 11-12 ноября женская сборная Украины по теннису сыграет на Кубке Билли Джин Кинг. Соперницами украинок будут японки.

Украина и Япония будут бороться за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится в следующем сезоне. Матчи отбора принимает закрытый корт комплекса "Ariake Colosseum". Теннисистки сыграют на хардовом покрытии.

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Результаты жеребьевки для Украины

К сожалению, наша сборная сыграет в Токио в обескровленном составе. Только три украинки выйдут на корт. Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок будут представлять Украину.

Напомним, что за национальную команду не сыграет первая ракетка Ангелина Калинина. Элина Свитолина взяла паузу в карьере из-за рождения дочери Скай. Также из-за проблем со здоровьем не сыграют Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

По результатам жеребьевки первой среди украинок на корт выйдет Костюк. Ее соперницей станет Мисаки Дои. Начало встречи в 08:00 по Киеву.

Во втором поединке дня на корте сойдутся Завацкая и Моюка Утидзима.

12 ноября состоятся сразу три матча. Костюк и Завацкая обменяются оппонентами, а в парном разряде Костюк в компании Киченок сыграет против японской пары Ена Шибахара/Шуко Аояма. Субботние встречи начнутся в 6:00 по киевскому времени.