Легендарный защитник объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии после автогола на Евро

Чемпионат Европы-2024 в Германии стал последним в яркой карьеры Яна Вертонгена. 37-летний футболист отныне сосредоточится на клубном футболе.

Настоящая легенда сборной Бельгии объявил о своем решении в инстаграме. Ян Вертонген опубликовал две фотографии: с первого и последнего матча за "красных дьяволов".

Читайте также УЕФА официально дисквалифицировал турецкого футболиста за нацистский жест на матче Евро-2024

Вертонген попрощался со сборной

Свой первый поединок за Бельгию Вертонген сыграл в 2007 году. Тогда еще 20-летний центрбек сразу стал основным игроком команды.

Первая. Последняя. Спасибо за все воспоминания. Люблю вас всех,

– написал Вертонген.

Вертонген стал рекордсменом сборной Бельгии / скриншот из инстаграма футболиста

Последним матчем для Вертонгена стал поединок 1/8 финала Евро-2024 против Франции. За пять минут до завершения поединка 37-летний защитник срезал мяч в собственные ворота. "Красные дьяволы" вылетели из турнира, что ускорило уход легенды.

На клубном уровне Ян Вертонген играл за Аякс, Ваалвейк, Тоттенхэм, Бенфику и Андерлехт. Начиная с 1 июля 2024 года находится в статусе свободного агента.

Отметим, что Ян Вертонген сыграл больше всего матчей за сборную Бельгии. На его счету 157 поединков, в которых он забил 10 голов. Вместе с "красными дьяволами" в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира.