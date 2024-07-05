Настоящая легенда сборной Бельгии объявил о своем решении в инстаграме. Ян Вертонген опубликовал две фотографии: с первого и последнего матча за "красных дьяволов".
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Вертонген попрощался со сборной
Свой первый поединок за Бельгию Вертонген сыграл в 2007 году. Тогда еще 20-летний центрбек сразу стал основным игроком команды.
Первая. Последняя. Спасибо за все воспоминания. Люблю вас всех,
– написал Вертонген.
Вертонген стал рекордсменом сборной Бельгии / скриншот из инстаграма футболиста
Последним матчем для Вертонгена стал поединок 1/8 финала Евро-2024 против Франции. За пять минут до завершения поединка 37-летний защитник срезал мяч в собственные ворота. "Красные дьяволы" вылетели из турнира, что ускорило уход легенды.
Отметим, что Ян Вертонген сыграл больше всего матчей за сборную Бельгии. На его счету 157 поединков, в которых он забил 10 голов. Вместе с "красными дьяволами" в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира.