Мерих Демирал показал ультранационалистическое приветствие группировки "Серые волки". Этот жест запрещен в ряде стран Европы, поскольку это движение придерживается националистически-экстремистской и антисемитской идеологии.

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Какое наказание получил Демирал

УЕФА не оставил без рассмотрения поведение Мериха Демирала. По информации издания Bild, защитник сборной Турции получил дисквалификацию на два матча.

Таким образом, он пропустит четвертьфинал против Нидерландов, которой состоится 6 июля. Кроме того, Демирал не сыграет в полуфинале, если Турция выйдет в эту стадию.

Футболист уже извинился за свой поступок. Он сообщил, что не хотел кого-то обидеть, а просто гордится быть турком.

Также наказание получил англичанин Джуд Беллингем за неприличный жест. Звезда "Трех львов" после забитого гола схватил себя за промежность. Впрочем, англичанин отделается лишь штрафом. Полузащитник сборной Англии должен будет заплатить 20 тысяч евро.

Напомним, что Мерих Демирал в матче 1/8 финала забил два гола в ворота сборной Австрии. Его первый гол стал самым быстрым в истории плейоф чемпионатов Европы.