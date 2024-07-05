Справжня легенда збірної Бельгії оголосив про своє рішення в інстаграмі. Ян Вертонген опублікував дві фотографії: з першого та останнього матчу за "червоних дияволів".

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Вертонген попрощався зі збірною

Свій перший поєдинок за Бельгію Вертонген зіграв у 2007 році. Тоді ще 20-річний центрбек одразу став основним гравцем команди.

Перша. Остання. Дякую за усі спогади. Люблю вас усіх,

– написав Вертонген.

Вертонген став рекордсменом збірної Бельгії / скриншот з інстаграму футболіста

Останнім матчем для Вертонгена став поєдинок 1/8 фіналу Євро-2024 проти Франції. За п'ять хвилин до завершення поєдинку 37-річний захисник зрізав м'яч у власні ворота. "Червоні дияволи" вилетіли з турніру, що пришвидшило відхід легенди.

До слова. На клубному рівні Ян Вертонген грав за Аякс, Ваалвейк, Тоттенгем, Бенфіку та Андерлехт. Починаючи з 1 липня 2024 року перебуває у статусі вільного агента.

Зазначимо, що Ян Вертонген зіграв найбільше матчів за збірну Бельгії. На його рахунку 157 поєдинків, у яких він забив 10 голів. Разом з "червоними дияволами" у 2018 році став бронзовим призером чемпіонату світу.