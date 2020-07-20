Американский боец в самом легком весе Алджамейн Стерлинг бросил вызов чемпиону Петру Яну. Он назвал россиянина бумажным чемпионом.

Американец выложил пост в своем Twitter, где вызвал на бой россиянина.

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По его словам, он ждет контракта и согласия соперника на поединок, чтобы биться с "бумажным чемпионом".

Он не победил ни одного бойца из топ-5 и сейчас у него пояс. Быстрый взлет, быстрое падение,

– написал Стерлинг.

Looks like a big piece of paper to me ‍♂️ #PaperChamp https://t.co/S51QlCmKuD — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) July 20, 2020

Ранее сообщалось, что россиянин Петр Ян (15-1) победил бразильца Жозе Альдо (28-7) в поединке за пояс UFC в самом легком весе. Ян перехватил инициативу во время боя и в пятом раунде Альдо после комбинации ударов оказался на полу, где в партере россиянин его и добил. Рефери зафиксировал технический нокаут в пятом раунде. Россиянин стал вторым чемпионом из России после Хабиба Нурмагомедова.

Что известно о Стерлинге