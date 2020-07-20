Ян – "бумажный чемпион": американец Стерлинг бросил вызов россиянину
Американский боец в самом легком весе Алджамейн Стерлинг бросил вызов чемпиону Петру Яну. Он назвал россиянина бумажным чемпионом.
Американец выложил пост в своем Twitter, где вызвал на бой россиянина.
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По его словам, он ждет контракта и согласия соперника на поединок, чтобы биться с "бумажным чемпионом".
Он не победил ни одного бойца из топ-5 и сейчас у него пояс. Быстрый взлет, быстрое падение,
– написал Стерлинг.
Ранее сообщалось, что россиянин Петр Ян (15-1) победил бразильца Жозе Альдо (28-7) в поединке за пояс UFC в самом легком весе. Ян перехватил инициативу во время боя и в пятом раунде Альдо после комбинации ударов оказался на полу, где в партере россиянин его и добил. Рефери зафиксировал технический нокаут в пятом раунде. Россиянин стал вторым чемпионом из России после Хабиба Нурмагомедова.
Что известно о Стерлинге
- Боец выступает на профессиональном уровне с 2011 года, тогда он выиграл у своего соперника единогласным решением судей.
- В том же году завоевал титул чемпиона Ring of Combat в самой легкой весовой категории, победив раздельным решением Клаудио Ледесму.
- Присоединился к промоушену Cage Fury Fighting Championships, где получил в общей сложности пять побед и трижды защищал пояс чемпиона.
- Имея в списке восемь побед без единого поражения, Стерлинг привлек к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2014 году подписал с ней долгосрочный контракт.
- Дебютировал в октагоне UFC в том же году, выиграв единогласным решением у такого же новичка Коди Гибсона, затем отметился победой техническим нокаутом над Уго Вианом.
- В ночь с 6 на 7 июня американец Алджемейн Стерлинг выиграл статус обязательного претендента на чемпионский титул в самом легком весе. Соперником был Кори Сендхаген.