В ночь с 18-го на 19 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби состоялся турнир под названием UFC Fight Night 172. Главный поединок был между претендентами на титул самого легкого дивизиона между американцем Джозефом Бенавидесом (28-7) и бразильцем Дейвисоном Фигейреду (19-1).

Титульный бой, который был "вишенкой на торте" этой ночью завершился в первом раунде, пишет 24 канал.

К теме: Коленом в голову: украинец Долидзе жестко нокаутировал россиянина на UFC Fight Night 172 – видео

Удушающий прием бразильца

Бразилец на первых секундах отправил американца в тяжелый нокдаун. Но Бенавидес смог найти в себе силы вырваться из удушающего приема. Однако, вернувшись в стойку, Джозеф продолжил серии из многочисленных ударов и регулярно оказывался на канвасе.

Одно из таких падений завершилось потерей сознания американца, после удушающего приема сзади от Фигейреду.

Жесткий нокаут от Фигейреду

Что известно о Дейвисоне Фигейреду

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года, известный по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Jungle Fight.

Имея в активе 11 побед без единого поражения, Фигейреду привлек к себе внимание самой большой бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2017 году подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC техническим нокаутом победил мексиканца Марко Бельтрана.

В октябре 2017 года вышел в клетку против американца Джарреда Брукса. Противостояние между ними продолжалось все отведенное время, в результате судьи раздельным решением отдали победу Фигейреду.

В 2018 году он отличился досрочной победой над Джозефом Моралесом и выиграл досрочно у Джона Мораги, бывшего претендента на титул чемпиона.