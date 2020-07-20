Американський боєць у найлегшій вазі Алджамейн Стерлінг кинув виклик чемпіону Петру Яну. Він назвав росіянина паперовим чемпіоном.

Американець виклав пост у своєму Twitter, де викликав на бій росіянина.

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За його словами, він чекає контракт та згоди суперника на поєдинок, щоб битися з "паперовим чемпіоном".

Він не переміг жодного бійця з топ-5 і зараз у нього пояс. Швидкий зліт, швидке падіння,

– написав Стерлінг.

Looks like a big piece of paper to me ‍♂️ #PaperChamp https://t.co/S51QlCmKuD — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) July 20, 2020

Раніше повідомлялось, що росіянин Петро Ян (15-1) переміг бразильця Жозе Альдо (28-7) в поєдинку за пояс UFC в найлегшій вазі. Ян перехопив ініціативу під час бою та у п'ятому раунді Альдо після комбінації ударів виявився на підлозі, де в партері росіянин його і добив. Рефері зафіксував технічний нокаут у п'ятому раунді. Росіянин став другим чемпіоном з Росії після Хабіба Нурмагомедова.

Що відомо про Стерлінга