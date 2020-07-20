Ян – "паперовий чемпіон": американець Стерлінг кинув виклик росіянину
Американський боєць у найлегшій вазі Алджамейн Стерлінг кинув виклик чемпіону Петру Яну. Він назвав росіянина паперовим чемпіоном.
Американець виклав пост у своєму Twitter, де викликав на бій росіянина.
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За його словами, він чекає контракт та згоди суперника на поєдинок, щоб битися з "паперовим чемпіоном".
Він не переміг жодного бійця з топ-5 і зараз у нього пояс. Швидкий зліт, швидке падіння,
– написав Стерлінг.
Раніше повідомлялось, що росіянин Петро Ян (15-1) переміг бразильця Жозе Альдо (28-7) в поєдинку за пояс UFC в найлегшій вазі. Ян перехопив ініціативу під час бою та у п'ятому раунді Альдо після комбінації ударів виявився на підлозі, де в партері росіянин його і добив. Рефері зафіксував технічний нокаут у п'ятому раунді. Росіянин став другим чемпіоном з Росії після Хабіба Нурмагомедова.
Що відомо про Стерлінга
- Боєць виступає на професійному рівні з 2011 року, вигравши у свого суперника одноголосним рішенням суддів.
- У тому ж році завоював титул чемпіона Ring of Combat в найлегшій ваговій категорії, перемігши роздільним рішенням Клаудіо Ледесму.
- Приєднався до промоушену Cage Fury Fighting Championships, де здобув в цілому п'ять перемог та тричі захищав пояс чемпіона.
- Маючи у списку вісім перемог без жодної поразки, Стерлінг привернув до себе увагу найбільшої бійцівської організації світу Ultimate Fighting Championship і в 2014 році підписав з нею довгостроковий контракт.
- Дебютував в октагоні UFC в тому ж році, вигравши одноголосним рішенням у такого ж новачка Коди Гібсона, потім відзначився перемогою технічним нокаутом над Уго Віаном.
- У ніч з 6 на 7 червня американець Алджемейн Стерлінг виграв статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул у найлегшій вазі. Суперником був Корі Сендхаген.