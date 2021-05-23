Яя Туре присоединился к Олимпику в январе 2021 как помощник главного тренера. Тогда команду возглавлял Игорь Климовский.

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Впоследствии Климовского отправили в отставку, а вместо него команду доверили Юрию Калитвинцеву. Туре остался работать в клубе, войдя в тренерский штаб Калитвинцева.

И Калитвинцев ничего не сумел продемонстрировать – за 10 матчей только одна победа и 8 поражений. Поэтому и его отправили в отставку. Зато спасти команду от вылета доверили Роману Санжару. Яя Туре стал одним из его помощников.

Олимпик под руководством Санжара сумел избежать понижения в классе. Но уже в межсезонье Туре таки решил покинуть команду.

Еще перед тем СМИ писали, что Туре может пойти работать в один из российских клубов. Его агент Дмитрий Селюк пытался его там пристроить.