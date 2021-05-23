Яя Туре приєднався до Олімпіка в січні 2021 року як помічник головного тренера. Тоді команду очолював Ігор Климовський.

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Згодом Климовського відправили у відставку, а замість нього команду довірили Юрію Калітвінцеву. Туре залишився працювати в клубі, ввійшовши до тренерського штабу Калітвінцева.

Та Калітвінцев нічого не зумів продемонструвати – за 10 матчів лише одна перемога та 8 поразок. Тож і його відправили у відставку. Натомість врятувати команду від вильоту довірили Роману Санжару. Яя Туре став одним з його помічників.

Олімпік під керівництвом Санжара таки зумів уникнути пониження у класі. Але вже у міжсезоння Туре таки вирішив покинути команду.

Ще перед тим ЗМІ писали, що Туре може піти працювати в один з російських клубів. Його агент Дмитро Селюк намагався його там прилаштувати.