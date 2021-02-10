Бывший полузащитник Яя Туре начал свою тренерскую карьеру. Пока – в качестве помощника главного тренера в донецком Олимпике.

Яя Туре имел довольно богатую карьеру. Начал ее на родине – в Кот-д'Ивуаре. после этого перебрался в бельгийский клуб Беверен. Именно оттуда он перешел в 2003 году в донецкий Металлург за 2 миллиона евро. Уже после этого были греческий Олимпиакос, Монако, испанская Барселона, английский Манчестер Сити и китайский Циндао Хайн.

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Теперь же бывший футболист планирует развивать тренерскую карьеру.

Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что Олимпик – это не Металлург, но я хорошо запомнил, какие доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет,

– объяснил свое решение присоединиться к Олимпику Яя Туре.

Он отметил, что именно здесь может спокойно учиться тренерскому ремеслу.

"Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут как друга. Я рад, что тренер Олимпика пошел на встречу и разрешил мне присоединиться к его команде", – рассказал Яя Туре.