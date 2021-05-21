Агент Дмитрий Селюк сообщил, что Яя Туре летом может перебраться в Россию.

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"Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет играл в Барселоне и Манчестер Сити. Работал с Гвардиолой, Манчини и Пеллегрини. Теперь он может делиться с другими своим огромным опытом.

Летом он может переехать в Россию. Если сложится, дай бог, то именно в Премьер-лигу. Уровень чемпионата России намного выше, хотя сборная Украины играет лучше. Многие игроки уезжают в Европу", – сказал Селюк.

Карьера Яя Туре в Украине