На этот раз в инстаграме Бриггс опубликовал фотографию Владимира, подписав ее дерзким текстом.

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"Я собираюсь убрать эту глупую улыбку с твоего тупого лица. Это только вопрос времени. У тебя чешется, но ты боишься почесаться, чемп. Я загнал тебя в угол. Выходи и дерись как глупая мамочка. Ой, я хотел сказать – как дядя-чемпион, извини", – написал Бриггс.

Бриггс провоцирует Кличко на бой

8 апреля Шэннон выложил в своем инстаграме провокационное фото с Кличко, а точнее с головой Владимира. Такая фотография была с намеком о вызове на бой. Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO еще с 2014 года бросает такие призывы в сторону украинца.

Боксеры еще ни разу не пересекались на ринге. В 2010 году американец единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко в бою за пояс WBC.