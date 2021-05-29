На цей раз в інстаграмі Бріггс опублікував фотографію Володимира, підписавши її зухвалим текстом.

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"Я збираюся забрати цю дурну посмішку з твого тупого обличчя. Це тільки питання часу. У тебе свербить, але ти боїшся почухатися, чемп. Я загнав тебе в кут. Виходь і бийся як дурна матуся. Ой, я хотів сказати – як дядько-чемпіон, вибач", – написав Бріггс.

Бріггс провокує Кличка на бій

8 квітня Шеннон виклав у своєму інстаграм провокативне фото з Кличком, а точніше з головою Володимира. Така світлина була з натяком про виклик на бій. Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBO ще з 2014 року кидає такі заклики у сторону українця.

Боксери ще жодного разу не перетиналися на рингу. У 2010 році американець одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку в бою за пояс WBC.