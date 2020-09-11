Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес дальше продолжает подогревать интерес к бою против украинца Василия Ломаченко. Американец заявил, что не уважает соперника и сравнил себя с собакой.

Лопес горд за отца, который недавно вступил в словесную перепалку с украинским боксером. Об этом он рассказал в интервью Fight Hyp.

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Неуважение к украинцу

По словам боксера, его команда не уважает Василия Ломаченко. Ему безразлично громкая слава вокруг украинца.

Теофимо из тех боксеров, которые не уважают никого, когда находится на ринге. Американец сравнил себя с собакой, которая будет бороться до последнего.

Я – собака, которая будет бороться за свою жизнь,

– заявил Лопес.

По мнению Теофимо, его отец, который является и тренером американца, также "не по зубам" для Ломаченко. Он считает, что ни один боксер не сможет проявить в сторону украинца столько неуважения. Ему плевать на украинского боксера.

Когда бой Ломаченко – Лопес

Бой запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Боксеры подписали контракт несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.