Я – собака, яка буде боротись за своє життя: Лопес заявив, що не поважає Ломаченка
Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес далі продовжує підігрівати інтерес до бою проти українця Василя Ломаченка. Американець заявив, що не поважає суперника та порівнявся себе з собакою.
Лопес гордий за батька, який нещодавно вступив у словесну перепалку з українським боксером. Про це він розповів у інтерв'ю Fight Hyp.
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Неповага до українця
За словами боксера, його команда не поважає Василя Ломаченка. Йому байдуже на гучну славу навколо українця.
Теофімо з тих боксерів, які не поважають нікого, коли перебуває на рингу. Американець порівняв себе з собакою, яка буде боротись до останнього.
Я – собака, яка буде боротись за своє життя,
– заявив Лопес.
На думку Теофімо, його батько, який є і тренером американця, також є "не по зубах" для Ломаченка. Він вважає, що жоден боксер не зможе проявити у сторону українця стільки неповаги. Йому плювати на українського боксера.
Коли бій Ломаченко – Лопес
Бій запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). Боксери підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.
На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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