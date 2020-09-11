Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес далі продовжує підігрівати інтерес до бою проти українця Василя Ломаченка. Американець заявив, що не поважає суперника та порівнявся себе з собакою.

Лопес гордий за батька, який нещодавно вступив у словесну перепалку з українським боксером. Про це він розповів у інтерв'ю Fight Hyp.

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Неповага до українця

За словами боксера, його команда не поважає Василя Ломаченка. Йому байдуже на гучну славу навколо українця.

Теофімо з тих боксерів, які не поважають нікого, коли перебуває на рингу. Американець порівняв себе з собакою, яка буде боротись до останнього.

Я – собака, яка буде боротись за своє життя,

– заявив Лопес.

На думку Теофімо, його батько, який є і тренером американця, також є "не по зубах" для Ломаченка. Він вважає, що жоден боксер не зможе проявити у сторону українця стільки неповаги. Йому плювати на українського боксера.

Коли бій Ломаченко – Лопес

Бій запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). Боксери підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.