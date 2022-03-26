Я снимаю свою шляпу перед Ломаченко, – Комми похвалил украинца, защищающего Украину
Источник:TheRingDigital
Василий Ломаченко не променял защиту родной Украины на возвращение в ринг. Бывший соперник украинца Ричард Комми потрясен таким поступком Ломаченко.
Комми: Мое сердце с ним
Еще с первых дней войны Василий Ломаченко пополнил ряды терробороны родного города Белгород-Днестровского. Ричард Комми похвалил такое решение украинца.
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"Ломаченко борется за свою страну, представляет ее уже очень долго. Еще с тех пор, когда впервые надел варежки и начал заниматься боксом", – сказал ганец.
Комми добавил, что гордится Ломаченко. В похожей ситуации Ричард бы тоже стал на защиту родной Ганы.
В этом ничего нового нет. Тем более если страну, которая сделала тебя тем, кем ты являешься, охватил кризис. Он принял верное решение вернуться и защищать Украину. Мое сердце с ним. Я снимаю свою шляпу перед ним за такое решение. Я бы сделал тоже самое для своей страны,
– заметил ганский боксер.
- Напомним, что поединок Ломаченко – Комми мог закончиться еще в 7-м раунде, когда украинец отправил соперника в нокдаун. Василий проявил уважение и не стал добивать Ричарда.
- Украинский боксер обращался в угол гонца, чтобы его команда выбросила белое полотенце.
- Поэтому бой продолжался все 12 раундов. Однако даже это не помешало Ломаченко праздновать победу по единогласному решению судей.