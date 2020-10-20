Абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) готовий прийняти виклик від чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC Девіна Хейні. Американець хоче зруйнувати кар'єру земляка.

Теофімо Лопес готовий вийти на ринг проти Девіна Хейні лише заради того, щоб заткнути земляка та зруйнувати його кар'єру. Про це він розповів у інтерв'ю порталу BadLeftHook.

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Виклик прийнято

Даючи інтерв'ю Лопес вирішив трохи затролити американського боксера, назвавши його дворазовим "чемпіоном світу через електронну пошту".

"Я не проти побити дворазового "чемпіона світу через електронну пошту". Було б чудово. Знаю, що багато говорять, що я не абсолютний чемпіон після того, що зробили WBC, але я тримаю в руках їх франчайзинговий пояс", – заявив Лопес.

За словами Теофімо, якщо Хейні дійсно захоче вийти проти нього на ринг, тоді він буде лише радий, щоб прибрати земляка зі свого шляху.

Наприкінці відповіді Лопес послав "до біса" тих, хто вважає, що Хейні наступний Флойд Майвезер.

Хто такий Девін Хейні? Американський боксер, який виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). Ексчемпіон світу за версією WBС (2019), чемпіон за версіями WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) у легкій вазі. У професійній кар'єрі провів 24 поєдинки та показав 100-відсотковий результат – 24 перемоги, із них 15 завершив нокаутом.

Раніше повідомлялось, що Хейні у своєму Twitter-акаунті кинув виклик Теофімо Лопесу. Хейні хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу Лопесом вже наступного 2021 року.