Харлан: Я приехала в Украину на 3 часа

К моменту полномасштабного вторжения титулованная саблистка находилась в Италии. В начале марта она приехала в Украину, чтобы забрать своих родных.

Читайте также Мне даже как-то стыдно, – Харлан рассказала о решении перейти на украинский

В эксклюзивном интервью для сайта 24-го канала Харлан рассказала, как решила вернуться в Украину, чтобы забрать своих родных.

Однако родители фехтовальщицы отказались выезжать из Украины, пока они находятся в Николаеве.

Я приехала в Украину на 3 часа – в Черновцы и уехала сразу. Увиделась с родителями около 30 минут. Мы поехали в магазин, закупились продуктами, были готовы к тому, что в очереди будем стоять двое суток. Родители уехали в Ивано-Франковск, мы нашли им квартиру. Я забрала мою сестру и племянника, это была задача номер 1,

– сказала Харлан.

Обратите внимание! В интервью саблистка рассказала об оставшихся в Николаеве родителях, как война повлияла на ее карьеру, а также об отстранении россиян от международной арены. Полный разговор читайте по ссылке.

Также спортсменка рассказала, как у ее дома в Николаеве прилетел снаряд.