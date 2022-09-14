Харлан: Це не для тебе, це для країни

У червні жіноча збірна України з фехтування здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи в Туреччині. Ольга Харлан присвятила свою медаль військовим, якім мужньо захищають країну від окупантів.

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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Харлан розповіла, що зараз перемоги сприймаються по-іншому. Спортсменка, в першу чергу, хоче здобути нагороду для країни, а не для себе.

Так. Зараз взагалі важко здобути цю перемогу, а коли її здобуваєш, то це потрійне щастя. Це не для тебе, це для країни, батьків, для тих воїнів, які нас захищають, я думаю про них завжди. Коли мені сказали, що нас вітають воїни з передової, які зараз на першій лінії фронту, які дивилися наш фінал, я просто сиділа і плакала, тому що я не могла в це повірити. Дуже вдячна, що вони знаходять час подивитися, вдячна за те, що вони роблять. "Бронза" для нас була, як "золото",

– сказала Харлан.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Ольгою Харлан читайте за посиланням.

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