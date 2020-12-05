Український нападник Колоса Євген Селезньов пригадав словесну перепалку з хорватським фахівцем Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем. Хоча гравець вибачився перед наставником, але все одно залишається при своїй думці.

Після матчу 9-го туру УПЛ Дінпро-1 – Колос, який завершився перемогою гостей (0:2), розгорілась словесна перепалка між наставником дніпрян Ігорем Йовічевічем та Євгеном Селезньовим. Останній бурхливо зреагував на прохання хорвата відповідати на запитання українською мовою, пише 24 канал.

До теми Розмовляй українською: Селезньов потрапив у гучний скандал з тренером "Дніпра-1" Йовічевічем

При своїй думці

У відповідь на таке прохання хорвата нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права. Після зустрічі Селезньов визнав свою помилку та написав повідомлення спеціалісту Дніпра-1, попросивши вибачення.

У інтерв'ю Віктору Вацку для авторської програми "Вацко LIVE" зізнався, що попри вибачення далі залишається при своїй думці.

Я взагалі неконфліктна людина. Йовічевіч? Ну тут трохи інакше. По-перше, я попросив вибачення. По-друге, я так насправді вважаю. Не може мені в моїй країні людина говорити, якою мовою мені розмовляти,

– заявив Селезньов.

За словами футболіста, він емоційна людина та не може пропустити повз вуха ту інформацію, яка йому не подобається.

"Спочатку я попросив його англійською, щоб він не тиснув на суддю. Як я сказав? "Coach, please to easy". Я вже не пам'ятаю, як я точно сказав. Я його дуже поважаю, як тренера, ще коли він був в Карпатах. Але він каже, що я повинен розмовляти з ним українською мовою. Так я нікому нічого не повинен", – сказав гравець Колоса.

Селезньов підсумував свою відповідь на це запитання про конфлікт всіх запевнивши, що добре розмовляє українською мовою, але йому комфортніше говорити російською. Додавши, що живе у вільній країні, де кожен має право розмовляти мовою, якою хоче.

Додамо, що гравець у тому матчі відзначився не лише епізодом з хорватським фахівцем. Після заміни хтось з трибун показав середній палець та голосно кричав образливі слова у сторону Селезньова. На що футболіст крикнув, щоб той спустився у підтрибунне приміщення та розібрався у всьому по чоловічому.