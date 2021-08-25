О будущем фехтовальщицы
30-летняя украинская фехтовальщица сейчас не думает о своем возвращении. Ольга Харлан призналась, что сможет дать ответ относительно своего будущего через три месяца.
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"Еще болит. Поэтому я рада, что у меня в жизни появился такой проект как "Танцы со звездами". Я работаю, устаю, физический труд присутствует в жизни, но не из-за фехтования. Чего мне и хотелось", – рассказала спортсменка.
Ольга дала всем поклонникам надежду на то, что еще возьмет в руки саблю и будет покорять международные соревнования.
Все, кто меня знает, понимают – все будет. Мне мой менеджер Юра Шаповалов говорит: "Оль, я знаю тебя. Через три месяца ты станешь в стойку". Я отвечаю: "Юра, нет. Мне нужно соскучиться",
– отметила Харлан.
Харлан: Это проблема – я не умею отлынивать
Сейчас девушка даже не хочет думать о фехтовании. Ольга призналась, что не умеет отдыхать. Но сейчас пришло замечательное время позволить себе это.
Сейчас я даже не хочу думать об этом. Я позволила себе не думать об этом. Когда ты 21 год в этом виде, то приучаешь себя к постоянной работе и даже нет мыслей об отдыхе. Я не умею отдыхать, мне совесть не позволяет. Это проблема – я не умею отлынивать. Но вот я себе наконец позволила это,
– ответила титулованная спортсменка.
Невероятная Харлан: главное о достижениях
- Ольга Харлан навсегда записала себя в историю фехтования. Спортсменка стала первой саблисткой в активе которой есть четыре индивидуальных "золота" чемпионатов мира.
- Уже на первой Олимпиаде-2008 в Пекине Ольга стала олимпийской чемпионкой в командной сабле. В 2012 году в Лондоне Харлан стала третьей уже в индивидуальной сабле.
- А вот 2016 год стал еще более триумфальным – "серебро" и "бронза" на Олимпиаде-2016 в Рио.
- Олимпийские игры-2020 в Токио стали худшими в карьере украинки. Харлан вылетела уже после первой схватки.