Про майбутнє фехтувальниці

30-річна українська фехтувальниця зараз не думає про своє повернення. Ольга Харлан зізналась, що зможе дати відповідь щодо свого майбутнього через три місяці.

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"Ще болить. Тому я рада, що у мене в житті з'явилися такий проєкт "Танці з зірками". Я працюю, втомлююся, фізична праця присутня в житті, але не через фехтування. Чого мені й хотілося", – розповіла спортсменка.

Ольга дала усім прихильникам надію на те, що таки ще візьме до рук шаблю та буде підкорювати міжнародні змагання.

Всі, хто мене знає, розуміють – все буде. Мені мій менеджер Юра Шаповалов говорить: "Оль, я знаю тебе. Через три місяці ти станеш в стійку". Я відповідаю: "Юра, ні. Мені потрібно скучити",

– зазначила Харлан.

Харлан: Це проблема – я не вмію сачкувати

Зараз дівчина навіть не хоче думати про фехтування. Ольга зізналась, що не вміє відпочивати. Але зараз настав чудовий час дозволити собі це.

Зараз я навіть не хочу думати про це. Я дозволила собі не думати про це. Коли ти 21 рік в цьому виді, то привчаєш себе до постійної роботи і навіть немає думок про відпочинок. Я не вмію відпочивати, мені совість не дозволяє. Це проблема – я не вмію сачкувати. Але ось я собі нарешті дозволила це,

– відповіла титулована спортсменка.

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