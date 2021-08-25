Харлан: Условия у нас не очень

Харлан рассказала, как делают предложение о смене спортивного гражданства. По словам спортсменки, это может быть телефонный звонок или просто сообщение.

Кстати Люблю здесь жить, – украинский призер Олимпиады отказался менять гражданство

Просто предложение, звонок или сообщение. Не то чтобы официально, по крайней мере, у меня так было. Однажды. Не могу сказать, от кого,

– отметила Харлан.

По информации СМИ, Ольга получала предложение выступать за Россию. Сейчас саблистка не хочет это комментировать.

"Я уже делала так, мне не понравилась реакция. Да, давно было уже. Девять лет назад", – сказала Харлан.

Фехтовальщица заявила, что принципиально не хочет выступать за другую страну несмотря на то, что в Украине не лучшие условия.

Потому что я не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная. Хотя, будем честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких,

– заявила Ольга.

Достижения Харлан