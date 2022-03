Усик: Горжусь, что я украинец

Непобедимый боксер уже не в первый раз обращается к своему народу. Александр в очередной раз выразил благодарность землякам.

Я в сегодняшнем дне восхищаюсь нашим народом! Обычными людьми. Которые помогают друг другу, которым страшно, но они не сдаются, которые жертвуют ближнему своему, которые верят, которые не убегают! Я горжусь нашими людьми.

Я горжусь матерями, которые защищают своих детей, я горжусь мужчинами, которые защищают всю страну. Я горжусь людьми, которые несмотря на войну, выполняют свою работу. Украина в первую очередь – это сильные люди. Горжусь, что я украинец. Ukrainian people, I am proud of you

Сразу после вторжения России на территорию Украины 24 февраля Усик вернулся на родину. До этого спортсмен находился в Великобритании, чтобы согласовать детали реванша против Энтони Джошуа.

