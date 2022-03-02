Усик: Страху немає, є просто здивування

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик повернувся з Великої Британії. Вслід за Василем Ломаченком боксер взяв до рук зброю.

Читайте також Україна вам не рада, російський корабель, йди додому, – Усик звернувся до російських зірок

Усик налаштований рішуче. Олександр готовий стріляти у відповідь в російських окупантів, якщо ті стрілятимуть першими. Боксер не збирається стояти у стороні, якщо його сім'ї та Україні загрожує небезпека.

Усик зазначив, що він не хоче нікого вбивати. Однак, якщо справа дійде до цього, то він буде змушений це зробити.

Якщо вони захочуть позбавити мене життя або життя моїх близьких, я змушений це зробити. Але я цього не хочу. Я не хочу стріляти, я не хочу нікого вбивати, але якщо вони будуть вбивати мене, у мене не буде вибору. Можливо, це прозвучить сентиментально, але моя душа належить Богу, а моє тіло і моя честь – моїй країні, моїй родині. Тому страху немає. Є просто здивування – як таке може бути в 21 столітті?,

– заявив Усик.

Зараз Усик із теробороною захищає Київську область. Відзначимо, що львівський боксер Андрій Котельник теж став на захист України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!