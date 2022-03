Усик: Пишаюся, що я українець

Непереможний боксер вже не вперше звертається до свого народу. Олександр вкотре висловив слова вдячності землякам.

Я в сьогоднішньому дні захоплююсь нашим народом! Звичайними людьми. Які допомагають один одному, яким страшно, але вони не здаються, які жертвують своєму ближньому, які вірять, які не тікають! Я пишаюся нашими людьми,

– написав Усик.

"Я пишаюся матерями, які захищають своїх дітей, я пишаюся чоловіками, які захищають усю країну. Я пишаюся людьми, які, попри війну, виконують свою роботу. Україна насамперед – це сильні люди. Пишаюся, що я українець. Ukrainian people, I am proud of you", – додав боксер.

Відразу після вторгнення Росії на територію України 24 лютого, Усик повернувся на батьківщину. До цього спортсмен перебував у Великій Британії, аби узгодити деталі щодо реваншу проти Ентоні Джошуа.

Спортсмен не покинув країну у скрутний час, Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області.

