Я чувствую тебя, – Усик оставил странное послание в соцсетях

2 июня 2021 , 06:48
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Источник:

24 канал

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) опубликовал фото со своим ребенком, где он показал пять пальцев и оставил странное послание.

Соответствующее фото Усик опубликовал в инстаграме.

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"Я чувствую тебя", – оставил странное послание украинец.

Послание может быть для Джошуа

Автор: Юрій Семенюк