Соответствующее фото Усик опубликовал в инстаграме.
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"Я чувствую тебя", – оставил странное послание украинец.
Послание может быть для Джошуа
- Поединок Усика с Джошуа стал возможным после того, как сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последнего обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком.
- Боксеры могут встретиться в конце лета. Впрочем, существует вероятность, что Джошуа откажется от титула, а затем и боя с Усиком.