Нападающий ПСЖ Неймар на своей странице в инстаграме прокомментировал свое решение ударить в голову защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса после очной встречи в 3-м туре Лиги 1.

Напомним, уже в компенсированное арбитром время в матче ПСЖ – "Марсель" произошла массовая драка. С поля были удалены пятеро игроков. Среди них и Неймар. Бразилец нанес удар сзади в голову Альваро Гонсалесу, пишет 24 канал.

Как это было Матч ПСЖ и "Марселя" закончился массовой дракой: Неймар и еще 4 футболиста были удалены – видео

"Вчера я возмутился. Я был наказан красной карточкой, потому что хотел ударить того, кто меня обидел. Я думал, что не могу покинуть поле, ничего не сделав, ведь понял, что ответственные лица не сделают, не заметят или проигнорируют этот факт. Во время игры я хотел ответить привычно: играть в футбол. Факты показывают, что мне это не удалось", – написал Неймар.

В нашем спорте агрессия, обиды, ругань является частью игры. Нельзя быть ласковым. Я частично понимаю этого парня, это все часть игры. Но расизм и нетерпимость недопустимы. Я черный, сын черных родителей, внук и правнук черных. Я горжусь и не вижу отличий от других людей. Вчера я хотел, чтобы судьи и помощники занимали беспристрастную позицию и понимали, что предубеждения быть не должно,

– отметил футболист.

Драка в матче ПСЖ – "Марсель"

Произошло это на пятой из шести компенсированных минут к основному времени. Вратарь "Марселя" выбивал мяч. И в борьбе за него нападающий гостей Бенедетто несколько грубо сыграл против Паредеса. Последний не стерпел, и вместе с Дракслером завалил соперника на газон.

Уже после этого на место схватки сбежались остальные футболисты, в том числе и вратари. И между игроками произошла массовая потасовка. При этом футболисты не только толкались, но и занялись рукоприкладством. А некоторые – и наносить удары ногами.

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Все это закончилось тем, что пятеро футболистов получили красные карточки. При том, что Бенедетто и Паредес, которые и спровоцировали драку – по желтой карточке. Но у обоих игроков уже были предупреждения в этом матче, поэтому тоже были удалены.

Получил удаление и Неймар. Бразилец подло нанес удар сзади по голове сопернику. Чтобы увидеть это нарушение, арбитр даже воспользовался помощью VAR, после чего и удалил игрока.

Видео драки игроков ПСЖ и "Марселя" на поле