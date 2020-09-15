Нападник ПСЖ Неймар на своїй сторінці в інстаграмі прокоментував своє рішення вдарити в голову захисника "Марселя" Альваро Гонсалеса після очної зустрічі в 3-му турі Ліги 1.

Нагадаємо, вже у компенсований арбітром час у матчі ПСЖ – "Марсель" сталася масова бійка. З поля були вилучені п'ятеро гравців. Серед них і Неймар. Бразилець завдав удару ззаду в голову Альваро Гонсалесу, пише 24 канал.

Як це було Матч ПСЖ та "Марселя" закінчився масовою бійкою: Неймар та ще 4 футболісти були вилучені – відео

"Вчора я обурився. Я був покараний червоною карткою, тому що хотів вдарити того, хто мене образив. Я думав, що не можу покинути поле, нічого не зробивши, адже зрозумів, що відповідальні особи нічого не зроблять, не помітять або проігнорують цей факт. Під час гри я хотів відповісти звично: грати в футбол. Факти показують, що мені це не вдалося", – написав Неймар.

У нашому спорті агресія, образи, лайка є частиною гри. Не можна бути ласкавим. Я частково розумію цього хлопця, це все частина гри. Але расизм і нетерпимість неприпустимі. Я чорний, син чорних батьків, онук і правнук чорних. Я пишаюся і не бачу відмінностей від інших людей. Вчора я хотів, щоб судді і помічники займали неупереджену позицію і розуміли, що упередженого ставлення бути не повинно,

– зазначив футболіст.

Сутичка у матчі ПСЖ – "Марсель"

Сталося це на п'ятій з шести компенсованих хвилин до основного часу. Воротар "Марселя" вибивав м'яч. І в боротьбі за нього нападник гостей Бенедетто дещо грубо зіграв проти Паредеса. Останній не стерпів, і разом з Дракслером завалив суперника на газон.

Вже після цього на місце сутички збіглися решта футболістів, у тому числі й воротарі. І між гравцями сталася масова сутичка. При цьому футболісти не лише штовхалися, але й зайнялися рукоприкладством. А деякі – і завдавати удари ногами.

До слова Неймар прокоментував бійку у матчі ПСЖ – "Марсель", суперник відповів на його звинувачення

Все це закінчилося тим, що п'ятеро футболістів отримали червоні картки. При цьому що Бенедетто та Паредес, які і провокували бійку – по жовтій картці. Але обоє гравців вже мали попередження в цьому матчі, тому теж були вилученні.

Отримав вилучення і Неймар. Бразилець підло завдав удар ззаду по голові супернику. Щоб побачити це порушення, арбітр навіть скористався допомогою VAR, після чого і вилучив гравця.

Відео бійки гравців ПСЖ та "Марселя" на полі