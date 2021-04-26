Румунський фахівець, який понад 10 років тренував Шахтар, був би щасливий такій зміні на тренерському містку "гірників".

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Чи буду я турбуватися, якщо Де Дзербі прийде в Шахтар? Ні, я був би щасливий. Він принесе нові ідеї, я можу лише вітати це,

– сказав Луческу.

Де Дзербі може очолити Шахтар: що відомо

За неофіційною інформацією, Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт.

Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року.

У поточному сезоні Сассуоло займає 8 місце в Серії А, зігравши 32 матчі за різницею забитих і пропущених м'ячів 54-50 і набравши 49 очок.