Я бы пошла, если бы у меня не было маленького ребенка, – Костевич могла взять в руки оружие

Одна из самых титулованных спортсменок Украины Елена Костевич рассказала, как помогает землякам, вынужденно покинувшим дома из-за войны. Олимпийская чемпионка заговорила о службе.

Костевич: Я осталась со своей семьей

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по шаровой стрельбе рассказал о том, как продолжает приносить победы для страны на спортивном фронте. Хотя могла Елена Костевич оказаться на передовой, но спортсменку удержала семья.

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"Я не в ВСУ, а в другом подразделении. Нас сразу всех переспросили продолжаем ли мы службу. Я ответила, что да, остаюсь с Украиной вместе. И нас могли призвать. Но потом все поняли, что мы больше нужны там, где мы есть , что наши профессиональные качества важны в другом месте", – сказала украинская спортсменка.

Костевич откровенно рассказала, что приехав на чемпионат Европы, что сделала правильный выбор, когда чаша весов склонилась на сторону спортивного фронта, а не военного. Муж Елены поставил перед ней ультиматум.

Когда я приехала с чемпионата Европы, был такой положительный посыл, чтобы мы продолжали тренироваться и соревноваться, а не идти с оружием на передовую. Я бы ушла, если бы у меня не было маленького ребенка. Муж мне сразу сказал: "Мы поедем или вдвоем, или сама ты не уедешь". Ультиматум такой поставил. Поэтому я осталась со своей семьей,

– добавила Елена.

На чемпионате Европы в Норвегии Костевич стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. Эта медаль стала для Елены третьей на таком уровне. После оглашения результатов украинка не сдержала слез. Украинка рассказала, что во время соревнований увидела перед глазами картинку боевых действий.

Дома четырехкратный олимпийский призер помогал украинским беженцам и направлял гуманитарную помощь. Отметим, что Костевич проживает с семьей в Австрии.

Главное об успешной карьере Елены Костевич