Костевич: Меня это вдохновляло на победу

Украинская спортсменка поблагодарила норвежскую федерацию стрельбы, которая полностью взяла на себя все расходы пребывания Елены Костевич в их стране. Украинка призналась, что ей сложно было сконцентрироваться на соревнованиях, когда в ее родной стране идет война.

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Елена чувствует большую поддержку со всех уголков мира.

"Было трудно сконцентрироваться на самих соревнованиях. Сейчас все внимание приковано к Украине. Все нас очень поддерживают. Услышала много слов поддержки. И видела много слез на глазах людей", – сказала спортсменка.

Костевич рассказала, что добавило ей мотивацию бороться и принести Украине победу на престижном старте.

Много раз во время соревнований я видела перед собой картинки боевых действий. Меня это вдохновляло на победу. В финальной части соревнований все зрители искренне болели за меня, это мне придало уверенности, чтобы одержать эту желанную победу.

– рассказала Костевич.

Обратите внимание! Для Елены Костевич эта победа на чемпионате Европы стала третьей в карьере. До этого украинка побеждала в 2015 и 2016 году.