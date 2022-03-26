Украинский гимн в Норвегии
Елена Костевич смогла поднять украинский флаг выше других. В Норвегии раздался украинский гимн, сообщает 24 канал.
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Украинка завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Костевич стала уже трехкратной чемпионкой Европы. Еще две медали спортсменка взяла в 2015 и 2016 годах.
После оглашения результатов опытная Костевич не сдержала слез, а соперницы ее поддержали аплодисментами. Украинцы удалось "перестрелять" оппонентов из Сербии и Австрии, занявших два других места на пьедестале.
Костевич – чемпионка Европы / Скриншот по трансляции
Тройка призерок
- Елена Костевич (Украина)
- Зорана Арунович (Сербия)
- Сильвия Штайнер (Австрия)
Костевич на награждении / Скриншот по трансляции
- Напомним, что летом в Токио Костевич принесла Украине "бронзу" Олимпиады-2020. Елена стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте с Олегом Омельчуком.
- Всего в карьере украинки четыре олимпийских награды – одно "золото" и три "бронзы".
Костевич с "золотом" чемпионата Европы / Скриншот по трансляции