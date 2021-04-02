Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о ситуации с травмированными в сборной Украины и кадровых решениях Андрея Шевченко. По мнению Грозного, нашей национальной команде не хватило полузащитника Динамо Виталия Буяльского.

Грозный заявил, что несмотря на отсутствие некоторых ведущих игроков из-за травм, именно "динамовец" мог бы помочь сборной в сложный момент.

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У нас отсутствует группа футболистов – Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах Динамо именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы,

– заявил Грозный.

По словам нашего соотечественника, Буяльский вписался бы в тактические схемы Андрея Шевченко, поскольку является универсальным футболистом.

"Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко: и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в Говерле. Думаю, к финальной части Евро Шевченко еще пересмотрит кандидатов и все-таки включит Буяльского в заявку сборной", – поделился своим мнением Грозный.

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