Известный украинский тренер назвал футболиста, которого не хватает команде Шевченко
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, что думает о ситуации с травмированными в сборной Украины и кадровых решениях Андрея Шевченко. По мнению Грозного, нашей национальной команде не хватило полузащитника Динамо Виталия Буяльского.
Источник:Meta-ratings.com.ua
Грозный заявил, что несмотря на отсутствие некоторых ведущих игроков из-за травм, именно "динамовец" мог бы помочь сборной в сложный момент.
К слову Мы должны стать командой, – Шевченко назвал причину провала с Казахстаном
У нас отсутствует группа футболистов – Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах Динамо именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы,
– заявил Грозный.
По словам нашего соотечественника, Буяльский вписался бы в тактические схемы Андрея Шевченко, поскольку является универсальным футболистом.
"Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко: и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в Говерле. Думаю, к финальной части Евро Шевченко еще пересмотрит кандидатов и все-таки включит Буяльского в заявку сборной", – поделился своим мнением Грозный.
Украина проиграла последний матч Казахстану: коротко
- Матч в отборе на ЧМ-2022 на НСК "Олимпийский" завершился результативной ничьей 1:1.
- Украинцы открыли счет в дебюте игры благодаря голу Романа Яремчука. Несмотря на ливень моментов возле ворот Казахстана наши игроки не смогли удвоить преимущество.
- После перерыва Казахстан неожиданно сравнял счет. Несмотря на давление команды Андрея Шевченко счет на табло не изменился.
- Таким образом, Украина за 3 тура набрала всего 3 очка и находится на 2 месте. Впрочем, все, кроме Франции и нашей команды, сыграли на матч меньше.
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