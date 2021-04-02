Відомий український тренер назвав футболіста, якого не вистачає команді Шевченка
Відомий український тренер В'ячеслав Грозний розповів, що думає про ситуацію з травмованими в збірній України і кадрові рішення Андрія Шевченка. На думку Грозного, нашій національній команді не вистачило півзахисника Динамо Віталія Буяльського.
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Грозний заявив, що незважаючи на відсутність деяких провідних гравців через травми, саме "динамівець" міг би допомогти збірній в складний момент.
До слова Ми повинні стати командою, – Шевченко назвав причину провалу з Казахстаном
У нас відсутня група футболістів – Ярмоленко, Степаненко, Циганков, Бєсєдін. Але, на мій погляд, збірній не вистачає Віталія Буяльського. Я не даю рекомендації тренерам, але констатую факт, що в складних матчах Динамо саме Віталій витягав динамівців, забивав важливі голи,
– заявив Грозний.
За словами нашого співвітчизника, Буяльський вписався б у тактичні схеми Андрія Шевченка, оскільки є універсальним футболістом.
"Він універсальний футболіст і може грати в схемах Андрія Шевченка: і в ромбі, і на позиції опорника, і під нападниками. Знаю це по спільній з ним роботі в Говерлі. Думаю, до фінальної частини Євро Шевченко ще перегляне кандидатів і все-таки включить Буяльського в заявку збірної", – поділився своєю думкою Грозний.
Україна програла останній матч Казахстану: коротко
- Матч у відборі на ЧС-2022 на НСК "Олімпійський" завершився результативною нічиєю 1:1.
- Українці відкрили рахунок у дебюті гри завдяки голу Романа Яремчука. Попри зливу моментів біля воріт Казахстану наші гравці не змогли подвоїти перевагу.
- Після перерви Казахстан несподівано зрівняв рахунок. Попри тиск команди Андрія Шевченка рахунок на табло не змінився.
- Таким чином, Україна за 3 тури набрала всього 3 очки та перебуває на 2 місці. Втім, усі. окрім Франції та нашої команди, зіграли на матч менше.
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