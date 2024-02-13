Поединок был перенесен с 17 февраля из-за травмы британского боксера. Он получил рассечение в спарринге с хорватом Агроном Смакичи.

Читайте также Китайский чемпион рассказал, какое значение может иметь рассечение Фьюри в бою с Усиком

Сомневается в травме Фьюри

Это повреждение вызвало немало разговоров в боксерском сообществе. В частности, экс-чемпион мира Карл Фроч заявил, что "Цыганский король" не предоставил убедительные доказательства, что его травма настолько серьезная, чтобы переносить бой.

Своим мнением также поделился и бывший украинский боксер, а ныне тренер Анатолий Дудченко. Он считает, что Тайсон Фьюри намеренно оттягивает время, ведь не был готов выйти в ринг против Александра Усика, хотя и заявлял, что находится на пике формы.

"Я считаю, что Фьюри после нокдауна (в бою с Фрэнсисом Нганну – 24 Канал) просто пытается оттянуть время. Рассечение? Да можно и самому себе рассечь. Не проблема! Никаких санкций же нет!

Если ты сейчас выходишь на "пик формы", то через месяц ты уже будешь где-то на 80 процентов. Чуваки, это все биология. Сделать такое рассечение – это элементарно. Там же ничего нет. Даже гематомы", – заявил Дудченко.

Также украинский тренер дал свой прогноз на предстоящий бой. Он считает, что Александр Усик сможет одержать победу и станет первым абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех поясов в хевивейте:

И вообще. Фьюри... Усик его "вырубит". Сначала перебоксирует, а потом "вырубит". Потому что Фьюри уже сломя голову летит вниз. Это уже давно не тот Фьюри, который был раньше. Деонтей Уайлдер все-таки его конкретно так "пробил".

Напомним, что победитель предстоящей битвы станет обладателем уникального чемпионского пояса. Он украшен золотом и серебром, а в центре изображена надпись "Undisputed Heawyweight Champion".

Что известно об Анатолии Дудченко