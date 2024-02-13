Поєдинок було перенесено з 17 лютого через травму британського боксера. Він отримав розсічення у спарингу з хорватом Агроном Смакічі.

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Сумнівається у травмі Ф'юрі

Це пошкодження викликало чимало розмов у боксерській спільноті. Зокрема, ексчемпіон світу Карл Фроч заявив, що "Циганський король" не надав переконливі докази, що його травма настільки серйозна, щоб переносити бій.

Своєю думкою також поділився й колишній український боксер, а нині тренер Анатолій Дудченко. Він вважає, що Тайсон Ф'юрі навмисно відтягує час, адже не був готовий вийти у ринг проти Олександра Усика, хоча й заявляв, що знаходиться на піку форми.

"Я вважаю, що Ф’юрі після нокдауну (в бою з Френсісом Нганну – 24 Канал) просто намагається відтягнути час. Розсічення? Та можна й самому собі розсікти. Не проблема! Жодних санкцій же немає!

Якщо ти зараз виходиш на "пік форми", то через місяць ти вже будеш десь на 80 відсотків. Чуваки, це все біологія. Зробити таке розсічення – це елементарно. Там же нічого немає. Навіть гематоми", – заявив Дудченко.

Також український тренер дав свій прогноз на майбутній бій. Він вважає, що Олександр Усик зможе здобути перемогу та стане першим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох поясів у хевівейті:

І взагалі. Ф’юрі… Усик його "вирубить". Спершу перебоксує, а потім "вирубить". Бо Ф’юрі вже стрімголов летить вниз. Це вже давно не той Ф’юрі, який був раніше. Деонтей Вайлдер все-таки його конкретно так "пробив.

Нагадаємо, що переможець майбутньої битви стане володарем унікального чемпіонського пояса. Він прикрашений золотом та сріблом, а в центрі зображено напис "Undisputed Heawyweight Champion".

Що відомо про Анатолія Дудченка