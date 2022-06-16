Известный телеканал "вывел" сборную Украины на ЧМ-2022 по футболу: фото забавного ляпа

Сборной Украины не хватило всего одного шага, чтобы пробиться на чемпионат мира-2022. Однако американский телеканал решил сам отправить "сине-желтых" на Мундиаль.

Фанаты в шутку зовут Ярмоленко в сборную Австралии

Американский телеканал Fox Soccer решил поздравить сборную Австралии с выходом на чемпионат мира, который состоится в Катаре. Дизайнеры сделали коллаж, в котором случайно вместили фото украинской сборной, пишет 24 канал.

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Такой ляп не привел к скандальным обсуждениям. Фанаты Австралии с юмором восприняли такую ​​ошибку и даже начали звать в свою национальную команду капитана "сине-желтых" Андрея Ярмоленко. Само празднование гола лидера украинской сборной было в коллаже.



Fox Soccer "вывел" Украину на ЧМ / Фото из соцсетей телеканала

Подопечные Александра Петракова сами не смогли пробиться на Мундиаль, так это сделал за них иностранный телеканал. К сожалению, только на фото, а не в реальной жизни.

Австралия оформила путевку на ЧМ-2022 только 13 июня. В финале плей-офф отбора она обыграла Перу. Правда, победитель поединка определялся в серии послематчевых пенальти, где точнее были австралийские футболисты – 5:4. Последний выстрел потянул голкипер Австралии, отмечаемый своей интересной манерой во время 11-метровых.

Как сборная Украины не смогла пробиться на Мундиаль